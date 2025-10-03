Genova Pra’, incendio in un’abitazione di via 2 Dicembre: Vigili del Fuoco in azione

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Pra’

Nella serata di ieri un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione in via 2 Dicembre a Genova Pra’. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Multedo e della centrale, che hanno trovato la casa già invasa da un denso fumo visibile anche dall’esterno.

Le operazioni di spegnimento

I pompieri sono riusciti ad accedere dall’ingresso principale e hanno domato le fiamme in tempi rapidi, evitando che l’incendio si propagasse ad altri locali o ad abitazioni adiacenti. All’interno dell’appartamento non era presente nessuno al momento del rogo.

I danni e la situazione sotto controllo

Nonostante l’intervento tempestivo, l’abitazione ha riportato ingenti danni a causa del fumo. Fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per le abitazioni vicine.

Presenza delle forze dell’ordine

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e la Polizia di Stato per garantire la sicurezza dell’area e avviare gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

