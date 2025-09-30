Genova più insicura, Rosso attacca Salis: ha delegittimato la Polizia locale

“Leggo con stupore che il sindaco di Genova Silvia Salis incolpa il Governo Meloni di abbandonare le nostre città all’insicurezza. Una dichiarazione che, mi auguro, sia frutto dell’inesperienza o di qualche consiglio dato male perché l’Esecutivo ha varato il decreto Sicurezza, ora legge dello Stato, e la sinistra che lei rappresenta ha alzato le barricate contro un provvedimento che agisce proprio per garantire maggiori tutele e dotazioni alle Forze dell’ordine, ma interviene anche contro quei reati odiosi contro le persone anziane, ristabilisce il presupposto della proprietà privata contro le occupazioni abusive, dice basta a quel fenomeno odioso del borseggio da parte di donne che sfruttano, o sono sfruttate, perché non possono essere incarcerate. E molto altro ancora”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese e coordinatore ligure di FdI Matteo Rosso attaccando la sindaca Silvia Salis sull’allarme insicurezza a Genova dopo l’insediamento della giunta comunale di centrosinistra.

“Però – ha aggiunto Rosso – se invece il sindaco Silvia Salis avesse detto sul serio, mi chiedo con che diritto lo ha fatto dopo che ha smobilitato la sicurezza nei vicoli depotenziando il Corpo della Polizia locale genovese, ricusando il comandante accusato di reati non provati, ha detto no al Taser, ma oggi leggiamo che il suo assessore dice si ai volontari nei vicoli per accompagnare le donne che non si sentono sicure, insomma delle ronde private.

Non è tutto. Silvia Salis cita altre città come Milano, dove c’è stata una sollevazione popolare contro i carabinieri perché hanno avuto la ‘colpa’ di inseguire chi non si è fermato a un alt.

Oppure Torino, dove c’è più comprensione per i centri sociali che distruggono la città che per la Polizia.

E infine parla di Bologna, dove l’ultima trovata è quello di incentivare il consumo del crack fornendo le pipe gratis.

Ecco: Silvia Salis ha un’idea un po’ distorta della legalità, se così fosse.

Infine mi si conceda un dubbio. Non è che questa è l’ennesima mossa per far palare di sé? Magari in chiave di leader? Perché arriva poche ore dopo che Elly Schlein ha perso la decima sfida con il centrodestra.

Intanto, nelle scorse ore nel Centro storico genovese un militare dell’operazione ‘Strade sicure’ è stato ferito da un africano (30 giorni di prognosi) soltanto per avere chiesto i documenti. A lui i miei auguri di una pronta guarigione e a tutti gli altri operatori delle Forze dell’ordine il mio grande grazie”.