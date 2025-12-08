Genova, persona travolta da un treno a Quarto: circolazione ferroviaria sospesa tra Quarto e Nervi

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio dell’8 dicembre 2025: ritardi e cancellazioni sulla linea tirrenica mentre proseguono gli accertamenti delle autorità

Nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre 2025, intorno alle 14:15, una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Quarto. L’impatto è avvenuto sui binari all’altezza della banchina, in un momento in cui numerosi convogli stavano attraversando la tratta urbana del Levante genovese. Le autorità non hanno ancora diffuso l’identità della vittima né chiarito la dinamica esatta dell’accaduto, mentre gli accertamenti sono ancora in corso.

Interventi immediati e operazioni di soccorso

Sul luogo della tragedia sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco, i sanitari della Croce Verde di Quinto e l’automedica Golf 1 del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la persona investita non è stato possibile fare nulla. La Polizia Ferroviaria ha avviato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto, lavorando in coordinamento con l’autorità giudiziaria, che ha disposto il blocco temporaneo della tratta per permettere le operazioni in sicurezza.

Circolazione ferroviaria bloccata e disagi per i viaggiatori

A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa tra le stazioni di Genova Quarto e Genova Nervi, un tratto strategico per i collegamenti del Levante cittadino e per le linee a lunga percorrenza. Trenitalia ha segnalato ritardi significativi su diversi convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni soprattutto sulla tratta Genova–Roma e sulla linea Genova–Ventimiglia. Le modifiche ai servizi hanno provocato disagi per i viaggiatori, in un orario di forte affluenza. Le operazioni di ripristino sono proseguite nel corso del pomeriggio, con aggiornamenti forniti progressivamente dai gestori ferroviari.

