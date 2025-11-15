Genova Pegli, crollo muraglione in via Nicoloso da Recco: auto danneggiate e interruzione di gas ed energia

Maltempo causa il cedimento di un muro a Pegli: polizia locale, Protezione Civile e Aster intervenuti per la messa in sicurezza

Nella tarda mattinata del 15 novembre, a Pegli, un muraglione situato in via Nicoloso da Recco, all’altezza del civico 11, è improvvisamente crollato a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando la città di Genova. Il cedimento ha travolto alcune auto in sosta sul lato opposto della strada, provocando danni significativi ai veicoli e creando una situazione di pericolo per residenti e passanti.

Intervento dei soccorsi e sospensione dei servizi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dell’area e verificare eventuali rischi strutturali ulteriori. La Polizia Locale ha provveduto a regolare la viabilità, deviando il traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza. La Protezione Civile e Aster hanno coordinato le attività di ripristino e di contenimento dei rischi, con particolare attenzione alla stabilità del terreno circostante.

Interruzione di gas ed energia elettrica

Il crollo ha determinato l’interruzione dell’erogazione del gas e dell’energia elettrica ai residenti della zona. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile, monitorando le condutture danneggiate dal cedimento del muraglione e assicurando la sicurezza degli allacciamenti domestici.

Contesto e cause del cedimento

Il maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore, con piogge persistenti e vento forte, ha reso instabile il terreno e le strutture di contenimento, provocando il cedimento del muraglione. Situazioni simili sono già state registrate in altre zone della città, sottolineando l’importanza dei controlli periodici sulle strutture a rischio, soprattutto in aree urbane densamente popolate come Pegli.

Attività di messa in sicurezza

Aster, con la supervisione della Protezione Civile, sta procedendo alla rimozione dei detriti e al consolidamento del tratto di muro crollato, mentre la Polizia Locale mantiene il divieto di transito nella zona per garantire l’incolumità dei cittadini. I residenti sono stati invitati a evitare l’area fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sempre da Pegli arriva la segnalazione di una tromba d’aria per questo motivo sarebbe stato chiuso il lungomare di Pegli.

