Genova ottiene fondi regionali per nuove pensiline verdi

Finanziamento da 75 mila euro per strutture sostenibili nelle aree costiere

Il Comune di Genova ha ottenuto un contributo di 75.000 euro dalla Regione Liguria nell’ambito del progetto europeo PRiSMaMED2, iniziativa dedicata alla gestione sostenibile dei rifiuti e degli scarti marini legati a pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo. Il finanziamento è destinato alla realizzazione di una o più pensiline con copertura a verde pensile e arredi prodotti con materiali riciclati.

Pensiline verdi e materiali recuperati

Le strutture previste sorgeranno in ambito costiero e portuale e saranno concepite come spazi ombreggiati a servizio dei cittadini. I materiali impiegati deriveranno in parte dal recupero di reti da pesca e da attività di acquacoltura, con l’obiettivo di trasformare scarti marini in nuove risorse per l’arredo urbano.

Biodiversità e infrastrutture verdi urbane

Il progetto mira a favorire la tutela della biodiversità vegetale nelle aree portuali, contribuendo al contempo alla riduzione delle superfici cementizie esposte al sole. Le pensiline verdi si inseriscono in una visione più ampia di infrastruttura verde urbana, capace di migliorare la qualità ambientale e la fruizione degli spazi pubblici.

Un’azione pilota per la città

Secondo l’assessorato all’Urbanistica e al Verde urbano, l’intervento rappresenta un’azione sperimentale che unisce sostenibilità ambientale, economia circolare e valorizzazione del paesaggio urbano. Le installazioni, pensate anche come elementi di carattere artistico, puntano a rafforzare la percezione positiva delle aree costiere e a promuovere nuovi modelli di progettazione sostenibile.

