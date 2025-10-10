Genova ospita l’Esposizione internazionale felina: oltre 700 gatti in gara l’11 e 12 ottobre

WorldCats e ANFI insieme per il grande evento felino a Genova

Sabato 11 e domenica 12 ottobre la città di Genova ospita l’Esposizione Internazionale Felina, promossa da WorldCats con il patrocinio dell’ANFI – Associazione Nazionale Felina.

L’evento, cambia sede e si svolgerà nel padiglione Blu della Fiera, dove saranno esposti oltre 700 gatti provenienti da varie parti d’Europa, accompagnati dalle oltre 200 famiglie di appartenenza.

Dodici giudici internazionali – selezionati secondo gli standard di razza FIFe – valuteranno gli esemplari nelle varie sessioni di gara, con competenze provenienti da paesi come Italia, Svezia, Francia, Olanda, Germania, Estonia e Norvegia.

Le razze in gara e momenti clou dell’esposizione

Saranno più di 30 razze feline in mostra, tra le quali:

Blu di Russia, anche noti come i “gatti degli zar”

Maine Coon e Norvegesi delle foreste

Ragdoll, Sacri di Birmania, Devon Rex, Persiani e Bengal

British Shorthair e Sphynx (gatti nudi)

Certosini, Orientali e moltissimi “gatti di casa” che parteciperanno a una gara speciale dedicata a loro

Tra i momenti più attesi:

Sabato: gara dedicata ai Maine Coon , gatti di grande stazza e eleganza

, gatti di grande stazza e eleganza Domenica: competizione riservata al gatto nero , con particolare fascino e simbolismo

, con particolare fascino e simbolismo I pomeriggi di entrambi i giorni saranno animati dal Best in Show, la sfida che decreta i migliori soggetti nelle categorie Adulti, Cuccioli e Neutri

Stand, iniziative collaterali e coinvolgimento del pubblico

L’esposizione non sarà solo una passerella felina: gli appassionati troveranno numerosi stand dedicati a cura e alimentazione degli animali. Tra gli espositori:

Schesir , main sponsor genovese, con prodotti, informazioni e omaggi

, main sponsor genovese, con prodotti, informazioni e omaggi Croce Gialla , che collabora con la ASL3 per il soccorso animale

, che collabora con la ASL3 per il soccorso animale Le associazioni I Gatti del Nettuno e OIPA, operanti per il benessere e l’adozione felina

Per i più piccoli sarà attivo uno spazio giochi con gonfiabili, mentre un’area street food e bar di 2.500 m² accoglierà il pubblico durante tutta la manifestazione. Inoltre, sarà attivo il concorso “CACCIA AL GATTO”: basta ritirare il tagliando in biglietteria e tentare la fortuna.

Orari, prezzi e regolamenti d’ingresso

L’esposizione si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato, al piano superiore del padiglione Blu.

Tariffe biglietto:

Intero: € 11,50

Ridotto: € 8,50 per over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni

per over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni Gratuito per i bambini fino a 5 anni, persone con invalidità oltre il 75 %, forze dell’ordine in divisa e tesserati ANFI (con tessera in corso di validità)

Importante: non è consentito introdurre altri animali (cani, gatti o di altra specie) per motivi sanitari.

