Genova ospita l'Esposizione internazionale felina: oltre 700 gatti in gara l'11 e 12 ottobre

Genova ospita l’Esposizione Internazionale Felina: oltre 700 gatti in gara l’11 e 12 ottobre
Una passata edizione di Wordcats a Genova

WorldCats e ANFI insieme per il grande evento felino a Genova

Sabato 11 e domenica 12 ottobre la città di Genova ospita l’Esposizione Internazionale Felina, promossa da WorldCats con il patrocinio dell’ANFI – Associazione Nazionale Felina.
L’evento, cambia sede e si svolgerà nel padiglione Blu della Fiera, dove saranno esposti oltre 700 gatti provenienti da varie parti d’Europa, accompagnati dalle oltre 200 famiglie di appartenenza.
Dodici giudici internazionali – selezionati secondo gli standard di razza FIFe – valuteranno gli esemplari nelle varie sessioni di gara, con competenze provenienti da paesi come Italia, Svezia, Francia, Olanda, Germania, Estonia e Norvegia. 

Le razze in gara e momenti clou dell’esposizione

Saranno più di 30 razze feline in mostra, tra le quali:

  • Blu di Russia, anche noti come i “gatti degli zar”
  • Maine Coon e Norvegesi delle foreste
  • Ragdoll, Sacri di Birmania, Devon Rex, Persiani e Bengal
  • British Shorthair e Sphynx (gatti nudi)
  • Certosini, Orientali e moltissimi “gatti di casa” che parteciperanno a una gara speciale dedicata a loro
Un gatto Maine Coon

Tra i momenti più attesi:

  • Sabato: gara dedicata ai Maine Coon, gatti di grande stazza e eleganza
  • Domenica: competizione riservata al gatto nero, con particolare fascino e simbolismo
  • I pomeriggi di entrambi i giorni saranno animati dal Best in Show, la sfida che decreta i migliori soggetti nelle categorie Adulti, Cuccioli e Neutri

Stand, iniziative collaterali e coinvolgimento del pubblico

L’esposizione non sarà solo una passerella felina: gli appassionati troveranno numerosi stand dedicati a cura e alimentazione degli animali. Tra gli espositori:

  • Schesir, main sponsor genovese, con prodotti, informazioni e omaggi
  • Croce Gialla, che collabora con la ASL3 per il soccorso animale
  • Le associazioni I Gatti del Nettuno e OIPA, operanti per il benessere e l’adozione felina

Per i più piccoli sarà attivo uno spazio giochi con gonfiabili, mentre un’area street food e bar di 2.500 m² accoglierà il pubblico durante tutta la manifestazione. Inoltre, sarà attivo il concorso “CACCIA AL GATTO”: basta ritirare il tagliando in biglietteria e tentare la fortuna.

Un Bengal

Orari, prezzi e regolamenti d’ingresso

L’esposizione si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato, al piano superiore del padiglione Blu.

Tariffe biglietto:

  • Intero: € 11,50
  • Ridotto: € 8,50 per over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni
  • Gratuito per i bambini fino a 5 anni, persone con invalidità oltre il 75 %, forze dell’ordine in divisa e tesserati ANFI (con tessera in corso di validità)

Importante: non è consentito introdurre altri animali (cani, gatti o di altra specie) per motivi sanitari.

