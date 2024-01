Genova ospita la 60esima Edizione del Torneo delle Regioni

Il sorteggio dei Gironi si è svolto a Palazzo Tursi

Genova, la Capitale Europea dello Sport per il 2024, sarà per la prima volta sede del prestigioso Torneo delle Regioni, la manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Ecco i dettagli del sorteggio dei gironi, un momento cruciale che ha avuto luogo nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con la partecipazione di figure di spicco nel mondo sportivo.

All’evento hanno preso parte il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, il Vice Presidente Vicario Christian Mossino, il numero uno del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, l’Assessore allo Sport di Genova Alessandra Bianchi, l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, ed il Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.

L’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, sottolinea l’importanza di questo evento nel contesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. La manifestazione, giunta alla sua 60esima edizione, rappresenta un momento atteso da giovani calciatori e calciatrici di tutta Italia. Bianchi esprime anche il suo sostegno alle squadre che parteciperanno, evidenziando il successo della rappresentativa della Liguria nelle edizioni precedenti.

Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria, sottolinea il lavoro di squadra tra giunta regionale, amministrazioni comunali, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale FIGC. Grazie a questo collaborazione, sono stati stanziati contributi economici significativi per garantire il successo dell’organizzazione. Ferro esprime il suo entusiasmo nel vedere tanti giovani calcare i campi del territorio ligure per questo evento iconico.

La competizione coinvolge le Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento. Con 70 Rappresentative in campo, la salute del calcio giovanile di base è evidenziata.

60esima Edizione del Torneo delle Regioni: i gironi

Il formato della competizione prevede gironi per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15, mentre la categoria Femminile (Under 23) presenta un format con quadrangolari e triangolari. In totale, saranno 142 le partite giocate su 17 campi in due province liguri, con Genova come centro di gravità e sede della finale presso il My Sport Sciorba Stadium di via Adamoli.

La Liguria, campione in carica nella categoria maschile under 19, è stata inserita nel Girone E insieme ad Abruzzo, C.P.A. Trento e Molise.

Questa è la composizione degli altri tre gruppi: girone A: Toscana, Piemonte Valle d’Aosta, Umbria e Basilicata; girone B: C.P.A. Bolzano, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna; Girone C: Campania, Sicilia, Sardegna e Marche; girone D: Lombardia, Puglia, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

Un aspetto degno di nota è che la Rappresentativa Under 19 della Liguria, vincitrice della scorsa edizione, avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia alla UEFA Regions’ Cup 2024/2025.

Il Torneo delle Regioni non si limita al calcio a undici, ma include anche il calcio a cinque, con incontri che si svolgeranno in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio.

Il 60° Torneo delle Regioni promette emozioni e sfide appassionanti, rafforzando il legame tra le diverse regioni italiane attraverso il calcio giovanile. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questo evento straordinario.

Anche i tornei di eSport

Nell’occasione sono stati sorteggiati anche i tornei di eSport/calcio virtuale che si svolgeranno ai Magazzini del Cotone al Porto Antico.

Tutte le informazioni e i dettagli sono reperibili sul sito ufficiale torneodelleregioni.lnd.it

