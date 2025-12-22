Genova, ordine di carcerazione eseguito: arrestato 42enne ecuadoriano evaso dalla misura cautelare

La Polizia di Cornigliano rintraccia l’uomo a Sampierdarena e lo accompagna al carcere di Marassi

Ieri sera la Polizia di Stato di Genova ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 42enne cittadino ecuadoriano, già arrestato in precedenza per furto. L’intervento è avvenuto nella zona di Sampierdarena, grazie all’attività di pattugliamento della volante del Commissariato di Cornigliano, che ha individuato l’uomo dopo averne monitorato gli spostamenti.

La fuga dalla misura cautelare

Il 42enne era stato precedentemente posto in affidamento in prova terapeutico, ma lo scorso 4 dicembre aveva violato la misura cautelare, rendendosi irreperibile. L’evasione aveva attivato immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che hanno operato con tempestività per rintracciare l’uomo e garantire l’esecuzione del provvedimento della magistratura.

Trasferimento al carcere di Marassi

Dopo l’identificazione, l’uomo è stato accompagnato presso il Carcere di Marassi, dove dovrà espiare la pena prevista dalla sentenza. L’arresto conferma l’attenzione della Polizia di Genova nella gestione di persone sottoposte a misure cautelari, assicurando il rispetto della legge e la sicurezza del territorio cittadino.

