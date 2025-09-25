Genova, operaio precipita da cinque metri in via delle Primule: è grave

L’incidente a Nervi

Momenti di paura ieri mattina a Genova, in via delle Primule, dove un operaio, un 40enne, è precipitato per circa cinque metri mentre stava lavorando all’interno di un condominio. L’uomo è caduto in un’intercapedine e ha riportato gravi ferite.

I soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza della Croce Verde Quinto e automedica Golf 3, insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco. Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato, l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una profonda lesione a un braccio.

Accertamenti delle forze dell’ordine

All’indirizzo del civico 49 sono giunti anche i Carabinieri e il nucleo PSAL (Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) per avviare le verifiche necessarie e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini serviranno a chiarire eventuali responsabilità e a valutare le condizioni di sicurezza presenti nel cantiere.

Sicurezza sul lavoro sotto i riflettori

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come l’edilizia. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e dati per comprendere come sia potuto avvenire l’incidente e prevenire simili situazioni in futuro.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube