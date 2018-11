Genova, non si ferma all’alt e fugge: denunciato 41enne siciliano ubriaco alla guida

La scorsa notte a Genova i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno bloccato e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica e velocità non commisurata in ore notturne in centro abitato un 41enne di Canicattì, domiciliato a Genova.

Il siciliano, dopo un inseguimento per le strade cittadine, è stato fermato dalla pattuglia del 112 e quindi sottoposto all’esame con l’etilometro.

L’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito.

Dopo il ritiro della patente di guida, il veicolo è stato poi affidato a persona di sua fiducia.

Inoltre, è stato sanzionato per velocità pericolosa e per inottemperanza del rispetto dell’alt intimato dai carabinieri.