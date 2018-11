Genova nel cuore: golf di solidarietà con il Rotary distretto 2032 a Margara

Si è svolto domenica scorsa 18 il terzo appuntamento della seconda edizione del circuito “Rotary D2032 Golf Cup” che ha visito come club padrini il R.C. Genova con la presidente Giorgetta Alvigini e il R.C. Casale Monferrato con il presidente Enrico Albano.

La gara si è disputata secondo la formula 18 buche Stableford (3 categorie) presso il Golf Club Margara.

Come si ricorderà, questo circuito è stato pensato per supportare ulteriormente la campagna “PolioPlus” del Rotary International ma, vista peraltro l’iniziativa del Distretto per contribuire a quanto in atto dopo l’evento catastrofico del Ponte Morandi, la “Commissione Distrettuale Rotary D2032 Golf Cup” ha deciso di devolvere a tale iniziativa il ricavato delle gare.

Domenica il vincitore della classifica di prima categoria (netto) è stato il portacolori del G.C. Margara Michele Taverna (37 punti), del Rotary Club Tortona, che ha preceduto Adolfo Courrier (31 punti).

In seconda categoria ha vinto Paolo Rondano (36 punti) davanti a Fabiano Santamaria (32 punti).

In seconda categoria successo di Flavio Praga (32 punti) che ha ha distaccando Carlo De Regibus (31 punti).

Marcella Accatino (30 punti) si è aggiudicata la classifica Lady, mentre Francesco Garino (32 punti) quella Senior.

Alla premiazione oltre ai presidenti dei club padrini Giorgetta Alvigini ed Enrico Albano, al presidente della Commissione Distrettuale Rotary D2032 Golf Cup Beppe Mosci e ai consiglieri Mauro Rovida e Giorgio Gianuzzi, ha presenziato anche Maria Amelia Lolli Ghetti (vice presidente della Federazione italiana golf e presidente del Golf Club Margara).

La presidente Lolli Ghetti ha spiegato di sentirsi onorata di aver potuto ospitare sul bellissimo campo di Fubine una gara del circuito del Rotary e si è resa disponibile affinché le 18 buche in provincia di Alessandria possano ospitare la finale della seconda edizione, prevista per il prossimo giugno.