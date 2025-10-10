Genova, maxi blitz antidroga della Polizia locale: 20 arresti e 32 indagati tra Centro storico e Sampierdarena

Operazione “Not Dom”: un’azione su vasta scala contro lo spaccio urbano

Una vasta operazione antidroga della Polizia Locale di Genova è partita nella notte e si è estesa tra il centro storico e il quartiere di Sampierdarena, coinvolgendo oltre 80 agenti e unità cinofile. L’intervento, coordinato dalla Procura di Genova, ha portato all’arresto di 20 persone con l’accusa di traffico di cocaina e crack, mentre complessivamente risultano 32 indagati.

Le zone in cui si è concentrata l’attenzione operativa includono i caruggi, la zona del porto antico, via di Pré e la Darsena, luoghi da tempo segnalati come vie dello spaccio cittadino.

Struttura dell’organizzazione: coniugi senegalesi al vertice

Stando agli atti investigativi, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe una coppia di coniugi di origine senegalese residente nel centro storico, designata quale riferimento per il rifornimento dei pusher attivi nei caruggi e nella zona portuale.

Parte dell’attività illecita sarebbe stata gestita anche da un locale etnico a Sampierdarena, usato come base operativa per immagazzinare la sostanza e preparare le dosi. I controlli documenterebbero come lo spaccio avvenisse persino in presenza della figlia neonata della coppia, con droga occultata addosso ai genitori e nella cucina del locale.

Modalità e traffici: dal locale alla strada

I pusher, dopo il rifornimento, si muovevano verso le zone più frequentate del centro storico per consegnare le dosi ai clienti, sfruttando percorsi nelle vie strette e nei vicoli della città. Nell’indagine sono stati compiuti arresti in flagranza, con sequestri di droga e ingenti somme in contanti.

Gli esiti dell’operazione segnano un colpo significativo a una rete ben radicata e articolata su più livelli territoriali, capace di servire clienti nei quartieri storici e nelle aree del porto.

Le parole della sindaca Silvia Salis

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Procura della Repubblica di Genova e alla Polizia Locale per l’importante operazione antidroga condotta questa mattina, nata anche grazie alle segnalazioni dei cittadini». Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha aggiunto: «Il Comune in stretta collaborazione con le associazioni, i cittadini e i commercianti che vivono e lavorano nel centro storico, è in prima linea nel potenziamento e miglioramento di tutte le attività di prevenzione, assistenza, presidio sociale e rigenerazione urbana, e non solo di repressione, prerogativa di altre istituzioni e delle forze dell’ordine a cui chiediamo, attraverso il ministro Matteo Piantedosi, un maggiore supporto».

Le parole del comando: un’operazione frutto di sinergia e determinazione

«L’operazione condotta oggi rappresenta un importante successo per la nostra città e per la Polizia Locale, che da anni è impegnata in modo costante nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico» — ha dichiarato il Comandante Fabio Manzo.

Ha aggiunto che l’indagine ha richiesto «una collaborazione e coordinamento tra forze di polizia, mesi di lavoro minuzioso, risorse dedicate e una profonda conoscenza del territorio». Manzo ha evidenziato che il Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti ha permesso di smantellare una rete logistica consolidata su più quartieri.

Ha concluso con un ringraziamento agli agenti coinvolti, affermando che l’impegno continuerà con controlli intensificati e presidio costante del centro storico per riconsegnare spazi più sicuri ai cittadini.

