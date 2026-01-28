Genova, l’addio a Peter Luis Lopez Borja, vittima di incidente

A Sampierdarena, oltre 300 persone hanno partecipato alle esequie dell’artigiano di 46 anni, con la moglie e i figli in prima fila

Questa mattina la chiesa di San Giovanni e Bosco e San Gaetano a Sampierdarena si è riempita di familiari, amici e membri della comunità ecuadoriana per rendere omaggio a Peter Luis Lopez Borja, l’artigiano di 46 anni tragicamente deceduto mercoledì 21 gennaio in un incidente stradale sul Lungobisagno Istria. Sul feretro era posta la maglia dell’Inter, simbolo della sua passione sportiva, circondato da un’ampia distesa di fiori che ha trasformato la navata centrale in un momento di grande commozione.

Il ricordo della moglie

Alessandra, moglie della vittima e madre dei due figli, ha pronunciato parole toccanti davanti alla comunità riunita. Ha ricordato Peter Luis come marito, padre e fratello esemplare, sottolineando che il suo ricordo continuerà a vivere nei loro bambini. La platea ha accolto le sue parole con un lungo applauso, a testimonianza del legame affettivo e della stima verso l’uomo scomparso.

L’omelia del sacerdote

La cerimonia è stata officiata da don Abraham, che ha offerto conforto a famigliari e amici attraverso un messaggio di speranza e fede. Il sacerdote ha paragonato l’amore e le azioni di ogni persona a un fiore che continua a fiorire nella vita degli altri. Riferendosi alla passione di Peter Luis per l’Inter, ha invitato a considerare la “squadra di Cristo” come quella che dona pace e serenità, incoraggiando tutti a vivere con amore e attenzione verso chi ci circonda.

Inumazione a Staglieno

Al termine delle esequie, il feretro è stato accompagnato dal personale di A.Se.F. del Comune di Genova al cimitero monumentale di Staglieno, dove è stato tumulato nella mattinata. La cerimonia ha unito ricordo personale, rispetto comunitario e partecipazione emotiva, rendendo omaggio alla vita e al carattere di Peter Luis Lopez Borja.

