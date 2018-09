Genova, la situazione del traffico nella prima giornata di scuola

Questa mattina ci sono stati Rallentamenti sulla direttrice Albareto-Siffredi nel tratto compreso tra la Via Montecchi e Piazza Savio.

Forti rallentamenti nella rampa da uscita del casello autostradale di Genova Aeroporto fino alla viabilità ordinaria.

Traffico molto intenso nell via Chiaravagna nel tratto compreso tra .via Domenico da Bissone e via Giotto.

in Valpolcevera rallentamenti lungo l’asse stradale Pastorino – Colano in direzione del casello di Ge-Bolzaneto.

dalle ore 07,50 in via Hermada a causa di bus AMT in avaria traffico rallentato.

Traffico molto rallentato nella Via Borzoli in direzione Sestri.

Gli operatori della polizia locale sono presenti sulle intersezioni per mantenere la fluidità della circolazione.

Minori rallentamenti sulla strada Aldo Moro in prossimità della uscita verso ponente altezza casello Genova ovest e sul levante da via dei Mille verso piazza Sturla.

In autostrada consueto traffico intensotra il bivio A7-A12 Genova Bolzaneto e coda prima dell’uscita di Bolzaneto.

Ore 10,30. La situazione, malgrado la pioggia è migliorata soprattutto in autostrada. In sopraelevata c’è un rallentamento in prossimità dell’uscita di ponente.