Genova, intervento straordinario in via Čechov: rimosso un maxi abbandono di rifiuti in Valpolcevera

Bonifica urgente realizzata da AMIU su indirizzo del Comune per contrastare degrado e abbandoni nel quartiere

Via Čechov, nel cuore della Valpolcevera, è stata al centro questa mattina di un intervento straordinario dedicato alla rimozione di ingombranti, materiale edile, mobili e altri rifiuti abbandonati illegalmente lungo la carreggiata. L’operazione è stata eseguita da AMIU su indicazione del Comune di Genova e rientra nel programma di azioni mirate contro il degrado urbano che, nel corso dell’anno, ha portato a numerosi interventi in diverse zone cittadine. Ulteriori operazioni sono già in programma nelle settimane a venire per presidiare con continuità le aree maggiormente colpite dal fenomeno degli abbandoni.

Sul posto erano presenti l’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu, il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace, l’assessore municipale Walter Sanfilippo e il direttore generale AMIU Roberto Spera, a conferma della sinergia costante tra Comune, AMIU, Municipio e Polizia Locale nella tutela del territorio.

Via Čechov è un punto critico, ma non un caso isolato: l’impegno dell’amministrazione

«Via Čechov è una delle zone dove il fenomeno degli abbandoni è particolarmente evidente, ma non è un caso isolato – ha dichiarato l’assessora Pericu –. Nel corso dell’anno abbiamo attivato diversi interventi straordinari e ne abbiamo già programmati altri per i prossimi mesi. È importante ricordare che il Codice dell’Ambiente, agli articoli 255, 255-bis e 255-ter, prevede sanzioni molto severe per chi abbandona rifiuti: multe che possono arrivare a 18.000 euro, sospensione della patente se l’abbandono avviene con un veicolo e, nei casi più gravi o con rifiuti pericolosi, perfino la reclusione fino a cinque o sei anni. Chi viola le regole deve sapere che le conseguenze sono concrete. Genova merita rispetto, e questi interventi vanno in quella direzione».

Il presidente del Municipio Valpolcevera, Michele Versace, ha sottolineato il valore di questa attività: «L’amministrazione comunale sta mantenendo gli impegni presi: questo è stato uno dei primi luoghi visitati dalla sindaca Salis dopo le elezioni e, attraverso un lavoro sinergico con l’assessora all’Ambiente Pericu, con l’assessora Viscogliosi, con il Municipio, con la Polizia Locale e naturalmente con AMIU, si stanno facendo sforzi importanti su tutto il territorio. Oggi realizziamo un intervento di bonifica molto atteso, e questo sarà solo l’inizio: l’area sarà videosorvegliata e seguita con attenzione dalla Polizia Locale per evitare che situazioni simili si ripetano. Genova merita attenzione anche nelle sue periferie, e questa amministrazione sta dimostrando di averla».

AMIU: «Un fenomeno che danneggia ambiente ed economia»

Il direttore generale di AMIU, Roberto Spera, ha evidenziato come dietro il fenomeno degli abbandoni non vi siano soltanto atti di inciviltà individuale: «Dietro l’abbandono degli ingombranti non ci sono solo comportamenti incivili: in molti casi emergono dinamiche organizzate, con soggetti che operano nell’illegalità per evitare i costi di smaltimento. È un fenomeno che oltre a danneggiare l’ambiente produce anche un impoverimento economico per la città, perché sottrae materiale alla raccolta differenziata, ne abbassa le percentuali e riduce le risorse che potrebbero essere reinvestite nei servizi. AMIU, insieme al Comune e ai Municipi, sta lavorando per interrompere questi meccanismi e ripristinare legalità e decoro nelle aree più critiche, come via Čechov».

Spera ha ricordato anche i servizi gratuiti e semplici già messi a disposizione da AMIU per il corretto smaltimento degli ingombranti: ritiro a domicilio (gratuito o su prenotazione a pagamento), centri di raccolta diffusi sul territorio ed Ecovan. Strumenti fondamentali per prevenire nuovi accumuli e proteggere l’ambiente urbano.

