Genova, incidente in porto: operaio caduto è fuori pericolo

Il 51enne ricoverato al San Martino dopo la caduta da quattro metri in porto resta sotto monitoraggio, ma non è in pericolo di vita. La prognosi resta riservata.

Incidente nelle Riparazioni Navali: operaio ricoverato al San Martino

Buone notizie per l’operaio di 51 anni coinvolto in un incidente sul lavoro nella zona delle Riparazioni Navali del porto di Genova. L’uomo, caduto da un ponteggio da circa quattro metri di altezza, è attualmente ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco dell’ospedale San Martino, diretta dal professor Nicolò Patroniti.

Secondo l’ultimo bollettino medico, il 51enne è sveglio e cosciente e rimane sotto stretto monitoraggio per una frattura alta cervicale. Sebbene la prognosi resti riservata, l’ospedale ha confermato che l’operaio non è in pericolo di vita.

Sicurezza sul lavoro: un altro incidente al porto di Prà

La giornata di mercoledì è stata segnata da un altro incidente sul lavoro nel porto di Genova. Un operaio è stato investito da un camion in via Rallisti, all’interno dello scalo PSA di Prà. L’uomo è rimasto ferito, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

L’importanza della sicurezza nei cantieri portuali

Gli incidenti sul lavoro nel porto di Genova riaccendono l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e nelle aree portuali, dove il rischio di cadute e incidenti con mezzi pesanti rimane elevato. Le indagini sull’accaduto sono in corso per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

