Genova, incidente in corso Quadrio, scooter a terra: due feriti

Incidente intorno alle 19.30 in corso Quadrio in direzione Carignano. Uno scooter è finito a terra e due persone in ospedale, una al San Martino e l’altra al Galliera. È coinvolta anche un’auto.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Carbona e l’automedica Golf 4, un’ambulanza della Croce Bianca Carignano ed una della Croce Bianca Genovese.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube