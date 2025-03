Genova, incidente ad Albaro tra auto e scooter: ferito un bambino di 7 anni

Scontro tra un’auto e uno scooter in via Rosselli, a Genova Albaro: ferito un bambino di 7 anni, trasportato all’ospedale Gaslini in codice giallo.

Incidente in via Rosselli: due feriti, coinvolto un bambino

Nella serata di mercoledì 5 marzo, intorno alle 19:10, si è verificato un incidente stradale in via Rosselli, nel quartiere Albaro di Genova. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo dello scooter: un uomo di 40 anni e un bambino di 7 anni.

I soccorsi: bambino trasportato all’ospedale Gaslini

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Il 40enne ha riportato solo lievi ferite, tanto da non rendere necessario il trasporto in ospedale. Più delicata la situazione per il bambino, che è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Gaslini di Genova a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca.

L’autista dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasto illeso.

Indagini in corso sulla dinamica dello scontro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Presenti anche l’automedica Golf 3 e un mezzo dell’OV Squadra Emergenze.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale ad Albaro, una zona spesso interessata da incidenti, e sottolinea l’importanza del rispetto delle norme di circolazione per prevenire situazioni di pericolo.

