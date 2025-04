Genova, inaugurato il Parco delle Dune di Pra’

Un nuovo spazio verde tra porto e città

È stato inaugurato oggi, venerdì 11 aprile, il nuovo Parco urbano delle Dune di Pra’, un’opera che segna un passo importante nella rigenerazione ambientale e urbana di Genova. Situato lungo la sponda sud del canale di calma del bacino di Pra’, il parco rappresenta un esempio virtuoso di come infrastruttura, paesaggio e qualità della vita possano convivere armoniosamente in un unico progetto. Con una superficie di 40.000 mq e uno sviluppo lineare di oltre un chilometro e mezzo, le Dune di Pra’ ridisegnano il rapporto tra la città e il suo porto, offrendo ai cittadini un nuovo spazio verde, accessibile e multifunzionale.

Il Parco delle Dune di Pra’: un progetto, dal valore di quasi 14,5 milioni di euro

Il progetto, dal valore di quasi 14,5 milioni di euro, rientra nel Programma straordinario di investimenti previsti dal cosiddetto “Decreto Genova” e rappresenta uno degli interventi chiave promossi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per migliorare l’integrazione tra le attività portuali e il tessuto urbano. La direzione artistica e la progettazione del verde sono state affidate allo studio di architettura del paesaggio AG&P Greenscape, mentre l’esecuzione dei lavori è stata curata dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio.

Il Parco delle Dune di Pra’: presente un sentiero panoramico che valorizza la biodiversità locale

Il parco si distingue per la presenza delle caratteristiche dune sagomate, ricoperte da vegetazione mediterranea, che svolgono una duplice funzione: da un lato schermano visivamente il terminal portuale, dall’altro agiscono come barriera acustica naturale. Le dune sono attraversate da un sentiero panoramico che valorizza la biodiversità locale grazie alla selezione di specie vegetali adatte al clima e con un alto valore ecologico.

La passeggiata a mare, completamente riqualificata, affianca ora un percorso pedonale e una pista ciclabile, arricchita da quattro piazze tematiche chiamate “baie”. Ogni baia ha una funzione diversa: la prima è dedicata ai bambini, con aree gioco attrezzate; la seconda è pensata per il tempo libero, anche in compagnia degli amici a quattro zampe; la terza è dedicata agli sportivi con attrezzi per il fitness all’aria aperta. Il percorso si conclude con la piazza degli eventi, affacciata sul mare, progettata per ospitare spettacoli, incontri e momenti di aggregazione.

Il Parco delle Dune di Pra’: una giornata di festa organizzata dal Municipio VII Ponente

L’inaugurazione del Parco delle Dune è stata celebrata con una giornata di festa organizzata dal Municipio VII Ponente, alla presenza delle autorità territoriali, del commissario straordinario dell’AdSP Massimo Seno e del viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. Momento simbolico dell’evento è stata la messa a dimora di un ulivo da parte dei bambini delle scuole del territorio, a rappresentare la consegna del parco alla comunità.

Oltre alla sua funzione ricreativa e paesaggistica, il parco contribuisce in modo significativo alla sostenibilità ambientale. L’aumento della superficie verde e della copertura arborea aiuta a ridurre le emissioni di CO₂ e favorisce la tutela della biodiversità, rendendo Genova una città sempre più verde e resiliente. Le Dune si inseriscono infatti in una visione più ampia dell’AdSP, che mira a rendere i porti di Genova, Pra’, Savona e Vado vere e proprie risorse strategiche al servizio della collettività.

Tra gli obiettivi prioritari rientrano l’elettrificazione delle banchine – per cui sono stati stanziati oltre 135 milioni di euro – l’integrazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili, e la riduzione degli impatti acustici e visivi delle attività portuali sulle aree urbane limitrofe. Una trasformazione profonda, in cui la sostenibilità diventa motore d’innovazione per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini.

