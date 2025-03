Genova, il Comune sostiene gli impianti natatori

A disposizione 500mila euro e una comunità energetica

Il Comune di Genova ha stanziato un primo impegno di 500mila euro per supportare i gestori degli impianti natatori civici, aiutandoli a far fronte ai rincari energetici. A questa misura si aggiunge la creazione di una comunità energetica, un progetto che mira a ottimizzare i consumi e migliorare la sostenibilità delle strutture sportive. Questo nuovo intervento segue il precedente stanziamento di oltre 600mila euro nel 2023.

Sostegno economico per evitare aumenti sulle tariffe

“L’obiettivo è evitare che il rialzo dei costi energetici ricada sugli utenti, garantendo l’accesso equo allo sport e valorizzandone il ruolo per la salute e il benessere psicofisico”, ha dichiarato il vice sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, al termine dell’incontro con i gestori delle piscine genovesi.

Tra i presenti: My Sport, il Consorzio Obiettivo Sport e Salute, il Centro Sportivo Italiano e la Federazione Italiana Nuoto.

Un tavolo tecnico per definire i criteri di ripartizione

L’assessore allo Sport Alessandra Bianchi ha sottolineato l’importanza di questo contributo come supporto immediatoper i gestori e i frequentatori degli impianti natatori. Inoltre, ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico per la prossima settimana, che avrà il compito di definire i criteri di distribuzione dei fondi e avviare un percorso condiviso di efficientamento energetico.

L’obiettivo a lungo termine è la creazione di una comunità energetica per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità delle piscine comunali, consolidando il ruolo dello sport come pilastro sociale della città di Genova.

