Genova, il 30 aprile l’M5S presenta le liste per le Comunali 2025

Il MoVimento 5 Stelle di Genova è pronto per affrontare la sfida delle elezioni comunali 2025. L’appuntamento ufficiale con la presentazione della lista è fissato per mercoledì 30 aprile, alle ore 19.00, nei locali della pizzeria Marco Papa in via Gabriele D’Annunzio 8.

L’evento sarà anche un momento conviviale pensato per riunire attivisti, simpatizzanti e cittadini interessati al progetto politico del M5S. Sono già oltre 120 le adesioni confermate, un dato che testimonia il crescente entusiasmo e la voglia di cambiamento che si respira a Genova.

Durante la serata saranno presentati i candidati del MoVimento 5 Stelle per il Comune di Genova e per i Municipi. Saranno inoltre presenti figure di rilievo del Movimento come Roberto Traversi, coordinatore regionale e deputato M5S, Stefano Giordano, coordinatore provinciale e capogruppo in Regione Liguria, Luca Pirondini, senatore M5S, e Tiziana Beghin, capolista alle elezioni comunali.

All’evento parteciperanno anche Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, candidati presidenti del M5S rispettivamente per il Municipio Centro Ovest e per il Municipio Medio Ponente, insieme ai consiglieri municipali uscenti e a diversi rappresentanti territoriali.

La presentazione della lista rappresenta un momento chiave per il MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative di Genova 2025, con l’obiettivo di portare avanti una proposta politica rinnovata e fortemente radicata nelle esigenze dei cittadini.

