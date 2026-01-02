Genova, il 12 gennaio festa finale di Liguria 2025-Regione Europea dello Sport

Al Carlo Felice l’evento simbolo che chiude un anno storico per lo sport ligure, tra grandi campioni, emozioni e riconoscimenti istituzionali

La Liguria si prepara a vivere un momento di forte valore simbolico e sportivo con il “Teatro dei Campioni”, l’evento che domenica 12 gennaio segnerà la chiusura ufficiale di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”. Il prestigioso appuntamento andrà in scena al Teatro Carlo Felice di Genova, a partire dalle 17.30, trasformando uno dei luoghi culturali più rappresentativi della città nel palcoscenico ideale per celebrare un anno straordinario dedicato allo sport, ai suoi protagonisti e ai valori che esso incarna.

L’iniziativa, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, rappresenta il momento culminante di un percorso che ha visto la Liguria protagonista a livello nazionale e internazionale, grazie a un calendario fitto di eventi, competizioni e manifestazioni capaci di coinvolgere l’intero territorio regionale, dalla costa all’entroterra.

I grandi protagonisti dello sport italiano sul palco del Carlo Felice

Il “Teatro dei Campioni” riunirà alcune delle figure più iconiche dello sport italiano, pronte a raccontare al pubblico esperienze, successi e momenti che hanno segnato le rispettive carriere. Tra i protagonisti attesi sul palco figurano Gianluigi Buffon, campione del mondo con la Nazionale di calcio nel 2006, Stefania Belmondo, leggenda dello sci di fondo e simbolo dello sport azzurro, Jury Chechi, storico dominatore degli anelli, Antonio Rossi, protagonista assoluto della canoa italiana, e Marta Bassino, tra le atlete più rappresentative dello sci alpino contemporaneo.

Accanto a loro, un posto speciale sarà riservato a Fabio Fognini, tennista ligure di fama internazionale, al quale verrà conferita la Croce di San Giorgio. Si tratta della massima onorificenza assegnata dalla Regione Liguria a personalità italiane o straniere che si siano distinte per meriti di particolare valore culturale, sociale o morale, contribuendo a dare prestigio al territorio.

Un anno straordinario per lo sport ligure

La chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport” rappresenta il punto culminante di un percorso che ha saputo unire promozione sportiva, valorizzazione del territorio e crescita culturale. Nel corso dei dodici mesi, la regione ha ospitato eventi di primo piano come gli Europei di scherma, grandi appuntamenti rugbistici allo stadio Luigi Ferraris di Genova e numerose manifestazioni nazionali e internazionali diffuse tra città, borghi costieri ed entroterra.

Un impegno che ha portato la Liguria a essere riconosciuta da Aces come “Best European Region of Sport”, un titolo che certifica la qualità delle politiche sportive adottate e la capacità di creare occasioni di partecipazione e inclusione attraverso lo sport. Un risultato sostenuto anche da importanti investimenti, con interventi su impianti sportivi e aree attrezzate per un valore complessivo di 11 milioni di euro.

Un evento simbolo per celebrare sport, territorio e comunità

Come sottolineato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dall’assessore allo Sport Simona Ferro, il 12 gennaio non rappresenta soltanto la chiusura di un calendario ricco di appuntamenti, ma diventa un’occasione per celebrare un anno che ha rafforzato il legame tra sport, comunità e territorio. Il “Teatro dei Campioni” vuole essere un momento di condivisione, capace di raccontare storie di impegno, sacrificio e passione, valorizzando al tempo stesso il ruolo della Liguria come terra capace di esprimere eccellenze sportive e organizzative riconosciute a livello europeo.

