Home Cronaca Cronaca Genova

Genova, furti nelle stazioni ferroviarie: la Polfer smantella una banda di cinque persone

Il modus operandi dei ladri in ambito ferroviario

La Polizia Ferroviaria di Genova ha individuato un gruppo di cinque persone ritenute responsabili di numerosi furti commessi all’interno delle stazioni e a bordo dei treni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi agivano con lo stesso schema: mentre uno o più complici distraevano la vittima, altri sottraevano rapidamente bagagli e oggetti personali.

Indagini supportate da videosorveglianza e testimonianze

Determinanti per l’attività investigativa sono stati i sistemi di videosorveglianza installati nei principali scali ferroviari e a bordo dei convogli, insieme alle deposizioni di vittime e testimoni. L’incrocio dei dati raccolti ha permesso di ricostruire la dinamica dei furti e di risalire all’identità dei presunti autori.

Misure cautelari e provvedimenti giudiziari

Il 1° settembre il G.I.P. del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati. Per un quarto componente è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Genova con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore notturne.

Un minorenne collocato in comunità

Tra i cinque identificati figura anche un diciassettenne. Nei suoi confronti il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento in comunità. Tutti gli indagati restano sottoposti al principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE