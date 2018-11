I Carabinieri del Nucleo Radiomobile ieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà per concorso in furto aggravato tre romeni, in Italia senza fissa dimora.

Secondo gli investigatori, infatti, gli stranieri avevano rubato generi alimentari per un valore di circa 44 euro presso il supermercato Coop di Dinegro.

L’episodio è avvenuto domenica sera scorsa.