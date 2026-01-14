Genova, droga nascosta negli slip: arrestati due fratelli

Operazione nei vicoli del centro storico: cocaina confezionata in casa e destinata allo spaccio in via Prè

Un controllo di routine nel centro storico di Genova ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio organizzata all’interno di un’abitazione dei vicoli. Nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio, gli agenti delle volanti hanno fermato un giovane che attirava l’attenzione per il suo evidente stato di agitazione mentre camminava nella zona di via Prè.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina e hashish, occultate negli indumenti intimi, pronte per essere consegnate.

La perquisizione nell’abitazione

Dopo l’arresto, le verifiche si sono estese all’appartamento del giovane, situato a breve distanza dal luogo del fermo. All’interno dell’alloggio la polizia ha sorpreso il fratello, più grande di qualche anno, impegnato nel confezionamento della cocaina.

L’intervento ha consentito di ricostruire una gestione domestica dello stupefacente, preparato e suddiviso direttamente in casa prima di essere distribuito.

Nella casa, i due nascondevano circa 5700 euro. A seguito dell’intervento del team cinofili anti-droga, sono stati rinvenuti 87 grammi di cocaina e 110 grammi di cannabis pronti per essere suddivisi in dosi.

Droga e denaro sequestrati

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati circa due etti di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, insieme a una somma in contanti superiore ai cinquemila euro. Secondo gli investigatori, il denaro rappresenterebbe il provento dell’attività di spaccio già avviata.

Le indagini hanno evidenziato come i due fratelli rifornissero abitualmente spacciatori attivi tra via Prè e via del Campo, area da tempo sotto osservazione per il traffico di droga.

Accuse e sviluppi giudiziari

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione dei due indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per individuare eventuali ulteriori collegamenti nella rete di distribuzione del centro storico.

