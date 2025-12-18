L’uomo è stato fermato durante un controllo in via Milano dopo un tentativo di nascondere il cellulare alla vista degli agenti

Un’operazione di routine della Polizia si è conclusa con una denuncia per ricettazione nel quartiere di Cornigliano, a Genova. Nella serata di ieri, gli agenti di una volante del Commissariato di Cornigliano erano impegnati nel regolare pattugliamento del territorio quando, transitando nei pressi del locale “Shop24” di via Milano, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un uomo.

Il tentativo di nascondere il telefono

Alla vista dell’auto della Polizia, il trentenne si è chinato improvvisamente vicino a un cestino dei rifiuti, nel tentativo di occultare un telefono cellulare. Un gesto che non è sfuggito agli agenti, i quali sono intervenuti immediatamente per un controllo più approfondito, procedendo all’identificazione dell’uomo.

Il cellulare rubato e la denuncia per ricettazione

Dopo aver recuperato il telefono nascosto, gli agenti hanno effettuato gli accertamenti del caso, scoprendo che il dispositivo risultava rubato. A quel punto, per l’uomo, un cittadino algerino di 30 anni, è scattata la denuncia per ricettazione, come previsto dalla normativa vigente.

I precedenti e la presunzione di innocenza

Nel corso delle verifiche, la Polizia ha inoltre accertato che il trentenne era già stato denunciato per il medesimo reato lo scorso 14 dicembre. Resta in ogni caso ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come stabilito dall’ordinamento giuridico.