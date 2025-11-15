Genova, controlli straordinari nel centro storico: 1 arresto, 1 denunciato e sanzioni per 4.000 euro

Polizia, Guardia di Finanza ed Esercito intensificano i servizi di prevenzione tra Caricamento, Prè e Porto Antico per sicurezza e decoro urbano

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro storico di Genova per contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali pubblici. L’operazione, coordinata dal Commissariato Centro, ha coinvolto il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, le pattuglie interforze di Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano, insieme al personale della Polizia Locale e della ASL3.

Controlli amministrativi e verifiche nei locali pubblici

Durante il servizio giovedì sera vengono ispezionati sei esercizi commerciali situati in via di Sottoripa, via della Maddalena e via di San Donato. Quattro di questi locali hanno ricevuto sanzioni per un totale di circa 4.000 euro, per carenze igieniche, etichettatura in lingua straniera e mancata indicazione degli allergeni. Contestualmente, le pattuglie hanno monitorato le aree di Caricamento, Porto Antico, Banchi, Campetto, Maddalena, Vigne, Soziglia, San Matteo, Pollaiuoli, Giustiniani e San Donato.

Controlli mirati nell’area di Prè e zone limitrofe

Nel pomeriggio successivo, il Commissariato Prè, supportato dal Reparto Prevenzione Crimine, dal team cinofili dell’U.P.G. e S.P. e dalle pattuglie interforze, ha effettuato controlli nei pressi del Museo del Mare, della Facoltà di Economia e nelle zone di Prè, Metellino, Gramsci, Campo, Roso, Santa Fede e Sant’Antonio. Grazie all’intervento del cane antidroga, un senegalese di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, viene trovato in possesso di due dosi di MDMA. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura e accompagnato in Questura per i provvedimenti amministrativi.

Arresto per spaccio a Cornigliano

Intorno alle 14, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno fermato un 21enne senegalese, trovato con 22 frammenti di crack per un totale di circa 6 grammi e 140 euro in contanti. Il giovane, già con precedenti di Polizia, viene arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sarà giudicato con rito direttissimo.

Identificazioni e monitoraggio del territorio

Nel complesso, oltre 200 persone identificate durante i servizi straordinari, con verifiche mirate agli esposti presentati da cittadini, associazioni di quartiere e commercianti. Le autorità hanno annunciato ulteriori controlli nelle prossime giornate in diverse fasce orarie, per garantire la sicurezza e il decoro del centro storico.

