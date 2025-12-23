Genova, controlli straordinari della Polizia nel centro storico: tre persone denunciate

Operazione interforze tra via Prè e le aree limitrofe contro spaccio, ricettazione e degrado urbano

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico di Genova, messi in campo dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di criminalità diffusa, oltre a garantire la tutela del decoro urbano nelle zone più critiche della città.

Nella serata di ieri il Commissariato Prè ha coordinato un articolato servizio di controllo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, delle unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P., e con l’ausilio di militari della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, nell’ambito delle attività interforze già attive sul territorio.

Interventi nell’area della metro San Giorgio

L’attività operativa si è concentrata inizialmente nei pressi della stazione metropolitana di San Giorgio, area segnalata per la presenza di soggetti dediti ad attività illecite, in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli è stato fermato un cittadino colombiano di 23 anni, trovato in possesso di una dose di droga. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comprendono anche l’invito a partecipare a percorsi socio-riabilitativi.

Monitoraggio delle zone più sensibili

I controlli sono poi proseguiti in un’ampia porzione del centro storico, interessando via Prè, piazza Santa Fede, vico Largo e Inferiore del Roso, le piazze Superiore e Inferiore del Roso, piazza Vittime di tutte le Mafie e piazza Metellino. Si tratta di aree frequentemente segnalate per la presenza di persone dedite al consumo di stupefacenti e a fenomeni di bivacco in prossimità delle abitazioni.

Ulteriori verifiche hanno riguardato anche la zona compresa tra via Lomellini, piazza Fossatello, via del Campo, via delle Fontane, area della Nunziata e via Paolo Emilio Bensa, nel quadro di un controllo capillare delle principali vie del centro storico.

Ricettazione scoperta grazie alle telecamere

Intorno alle ore 22, attraverso il monitoraggio delle immagini del sistema di videosorveglianza “Città Sicura”, gli operatori del Commissariato Prè hanno notato in via Prè due soggetti avvicinarsi a un uomo e scambiare del denaro con un telefono cellulare. L’intervento immediato della pattuglia interforze Polizia, Esercito Italiano e Guardia di Finanza ha permesso di fermare l’acquirente, trovato in possesso del cellulare appena acquistato e risultato provento di furto. L’uomo, un cittadino gambiano di 45 anni, è stato denunciato per ricettazione.

Arresto e accertamenti per droga e resistenza

Nel corso della stessa giornata, alcune ore prima, la medesima pattuglia interforze, impegnata in un altro servizio coordinato dall’U.P.G. e S.P., aveva denunciato un cittadino senegalese di 40 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato mentre transitava a piedi in piazza Santa Fede e ha manifestato fin da subito un atteggiamento nervoso. Durante il controllo ha iniziato a deglutire ripetutamente e a tossire, inducendo gli operatori a sospettare che stesse occultando droga in bocca. Nel tentativo di evitare l’ingestione della sostanza, gli agenti sono intervenuti e l’uomo ha reagito mordendo la mano di un operatore, per poi espellere un involucro in cellophane contenente circa un grammo di crack.

È stato richiesto l’intervento del 118 e l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Martino, dove gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di altri quattro involucri nell’apparato digerente, che verranno analizzati una volta espulsi.

Attività di controllo in prosecuzione

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i servizi straordinari di controllo nel centro storico di Genova proseguiranno anche nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire un monitoraggio costante delle criticità emerse e rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente sensibili della città.

