Genova, controlli stragi sabato sera: denunciati 7 giovani e nonnina Superciuk 74enne

Nella notte di sabato scorso, a seguito dei servizi svolti dai carabinieri dal ponente al levante di Genova per il contrasto del cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, sono state fermate e denunciate in stato di libertà, a vario titolo, otto persone per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

Si tratta di:

· C.M., 48enne, di Montespertoli (SI), celibe;

· S.V., 32enne, milanese, celibe;

· B.F.38enne, di Recco (GE), 32enne, celibe;

· R.E., 74enne, milanese, coniugata, pensionata;

· C.G., 28enne, di Terlizzi (BA), celibe;

· L.A., 25enne, genovese, residente a Cogoleto (GE), nubile;

· P.A., 25enne, genovese, ivi residente, celibe, disoccupato.

· R.N., 27enne, di Pavia, celibe.