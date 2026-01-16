Genova, controlli nel centro storico: coltelli, droga e espulsione

Tre interventi della polizia locale tra porto abusivo di armi, spaccio e irregolarità

I servizi di controllo della Polizia Locale nel centro storico di Genova hanno portato, negli ultimi giorni, a una serie di interventi mirati alla sicurezza urbana. Durante un pattugliamento notturno, poco dopo le due, gli agenti hanno notato un uomo con movimenti sospetti in piazza Ferretto. La segnalazione di un passante ha spinto a un controllo immediato.

L’uomo, un cittadino italiano di 57 anni, è stato trovato in possesso di due coltelli da sub nascosti sotto la giacca. Le lame, rispettivamente di 17 e 15 centimetri, sono state sequestrate e l’interessato è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Arresto per spaccio durante i controlli pomeridiani

Un secondo intervento si è svolto nel pomeriggio del 12 gennaio nell’area di piazza della Commenda. Gli agenti hanno assistito a una cessione di eroina tra uno spacciatore e un acquirente italiano. Quest’ultimo è stato fermato poco dopo e sanzionato per uso personale, con conseguente ritiro della patente.

Lo spacciatore, un diciottenne di origine senegalese, è stato arrestato. La perquisizione effettuata nella sua abitazione a Sampierdarena ha permesso di rinvenire materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura.

Intervento per irregolarità sul territorio nazionale

Nel corso di un ulteriore servizio di controllo, un agente della polizia locale è stato avvicinato e disturbato verbalmente da un ventunenne tunisino. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in posizione irregolare ed era destinatario di un precedente provvedimento di espulsione.

Dopo le verifiche, il soggetto è stato affidato alla Polizia di Stato e trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale.

Il presidio del territorio e la sicurezza urbana

Le operazioni rientrano nell’attività ordinaria di presidio svolta dalla polizia locale di Genova. L’assessorato comunale alla Sicurezza ha sottolineato come gli interventi confermino l’attenzione costante verso il contrasto allo spaccio, ai comportamenti pericolosi e alle situazioni di degrado urbano, attraverso controlli quotidiani e mirati nelle aree più sensibili della città.

