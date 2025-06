Genova, consiglio comunale: debutta la sindaca Silvia Salis, Claudio Villa eletto presidente

Prima seduta a Palazzo Tursi per la nuova amministrazione

Si è aperta a Palazzo Tursi la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Genova, che ha segnato l’esordio ufficiale della sindaca Silvia Salis. In un clima istituzionale ma disteso, prima dell’inizio formale dei lavori si sono scambiati saluti e strette di mano tra i consiglieri di maggioranza e opposizione, molti dei quali già presenti nella scorsa legislatura.

A sottolineare l’apertura solenne della seduta è stato l’inno di Mameli, che ha introdotto i lavori dell’assemblea cittadina.

In aula anche il consigliere Gambino, al centro di un’indagine

Tra i presenti in Sala Rossa anche Sergio Gambino, consigliere ed ex assessore, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria che nelle ultime ore lo ha posto al centro dell’attenzione mediatica. La sua presenza non è passata inosservata, ma non ha interferito con lo svolgimento dell’ordine del giorno.

Nuovi ingressi in consiglio comunale al posto degli assessori

La seduta ha previsto l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali. A seguito della nomina di alcuni consiglieri ad assessori, sono stati ufficializzati i subentri di Mario Caraffini, Paola Maccagno ed Edoardo Marangoni per il Partito Democratico, di Paolo Bettinelli per la Lista Salis, di Andrea Bassoli per Alleanza Verdi e Sinistra, di Marco Casini per il Movimento 5 Stelle e di Maria Luisa Centofanti per Riformiamo Genova.

Claudio Villa eletto presidente del consiglio comunale

Uno dei momenti centrali della seduta è stata l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale. Con 29 voti favorevoli e 12 schede bianche, l’aula ha scelto Claudio Villa per ricoprire il ruolo.

“Mi impegno a svolgere questo incarico con imparzialità, lealtà e grande disponibilità al confronto”, ha dichiarato Villa subito dopo l’elezione, rivolgendosi poi alla sindaca e all’intero consiglio con un augurio di buon lavoro per l’inizio della nuova legislatura.

La nomina dei vicepresidenti

L’aula ha poi proceduto all’elezione dei due vicepresidenti del consiglio comunale nelle persone di Francesca Ghio (per la maggioranza) con 24 voti e di Nicholas Gandolfo (per la minoranza) con 16 voti.

Gli argomenti della seduta del consiglio comunale di oggi, mercoledì 18 giugno 2025

Pdl 2025/169. Proposta di delibera di consiglio istituzionale: esame delle condizioni degli eletti ai sensi dell’articolo 41 a norma del capo ii titolo iii del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e surroghe dei consiglieri.

Pdl 2025/170. Proposta di delibera di consiglio istituzionale: elezione del presidente del consiglio comunale.

Pdl 2025/171, Proposta di delibera di consiglio istituzionale: elezione dei due vicepresidenti del consiglio comunale.

Pacc 2025/3. Proposta di argomento di consiglio: giuramento della sindaca.

Pacc 2025/4. Proposta di argomento di consiglio: comunicazione da parte della sindaca dei nominativi del vice sindaco e degli assessori.

Pdl 2025/172. Proposta di delibera di consiglio istituzionale: elezione della commissione elettorale comunale.

