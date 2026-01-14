Genova che cambia, Palazzo Ducale promuove incontro su shari’a islamica

Prende il via oggi a Palazzo Ducale di Genova il ciclo di incontri intitolati “Legge divina, diritto e diritti” a cura del Centro studi Antonio Balletto.

I nuovi responsabili di Palazzo Ducale hanno deciso di iniziare la serie di incontri con una conferenza sull’islam.

L’appuntamento è alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio.

“Protagonista della prima conferenza – hanno spiegato da Palazzo Ducale – sarà Deborah Scolart, docente di Diritto musulmano e dei Paesi islamici all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, dal titolo ‘Shari’a, giustizia civile e diritti individuali nell’area islamica’.

Nel mondo islamico contemporaneo la shari’a svolge un ruolo centrale. I suoi principi sono fonte del diritto, le sue regole sono codificate e applicate nell’ambito dello statuto personale e talvolta anche in ambito penale.

Con esempi tratti da ordinamenti diversi si discuterà sulla nozione di diritto e diritti, evidenziando come la statalizzazione della shari’a incide sui suoi contenuti e sulla sua applicazione.

Deborah Scolart è docente di Diritto dei Paesi islamici e Diritto comparato presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Collabora con altre università italiane in corsi di master e dottorato. È direttrice della collana ‘Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente’.

I suoi principali campi di ricerca sono il diritto penale nei Paesi islamici, le questioni di genere, la discriminazione religiosa, il ruolo della shari’a nel mondo contemporaneo.

Il ciclo di incontri ‘Legge divina, diritto e diritti’ indaga come la connessione e l’intreccio fra legame religioso e istanze e istituzioni di giustizia risalgano agli albori della civiltà umana e abbiano alimentato sviluppi, differenziazioni e approfondimenti fecondi, ma abbiano anche prodotto frizioni dolorose e drammatiche che vediamo riacutizzarsi proprio ai nostri giorni”.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube