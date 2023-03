Genova Bolzaneto, uomo è stato investito da auto sulle strisce pedonali.

Un uomo dell’età di 60 anni è stato travolto da una vettura mentre attraversa la strada in via Reta in località Bolzaneto in Valpolcevera. L’incidente è avvenuto verso le ore 6 di questa mattina 30 marzo.

L’uomo, dal violento urto con l’auto, è stato sbalzato a terra ed ha picchiato violentemente la testa sull’asfalto perdendo conoscenza. La vittima di questo ennesimo incidente è stato subito soccorso dai passanti. Il ferito è stato poi stabilizzato dal personale paramedico della Croce Rosa Rivarolese.

Dopo i primi accertamenti, constatando lo stato di gravità dell’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino con in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. ABov