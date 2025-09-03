Genova, arrestato spacciatore latitante da tre anni: sequestrati 762 grammi di droga

L’operazione della Polizia Locale

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano, coordinate dal Questore di Genova, la Polizia Locale ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto di un cittadino extracomunitario di 25 anni. L’uomo, ritenuto uno dei principali fornitori degli spacciatori attivi nel centro storico, era ricercato da oltre tre anni a causa di un ordine di carcerazione definitiva rimasto ineseguito.

Pedinamenti e arresto dopo giorni di osservazione

Nei giorni precedenti al fermo, gli agenti avevano avviato un’attività di osservazione discreta che ha permesso di localizzare l’abitazione del sospettato e di monitorarne i movimenti. Martedì 2 settembre, dopo aver atteso che l’uomo uscisse di casa, il personale della Polizia Locale è intervenuto per bloccarlo. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 232 dosi di crack, già suddivise in bustine pronte per la vendita.

Sequestrati cocaina, eroina e denaro contante

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un ulteriore quantitativo di droga: 472 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina, per un totale complessivo di 762 grammi. La cocaina è stata sequestrata in diverse forme: pura in pietra, pronta per la lavorazione, in dischi di crack e già confezionata in dosi. Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno trovato e sequestrato 5.680 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a strumenti e materiali utilizzati per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Carcere a Marassi e indagini in corso

Il 25enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida da parte del GIP. Contestualmente è stato dato seguito all’ordine di carcerazione emesso nel 2022 per reati legati agli stupefacenti, che prevedeva una condanna a due anni e un mese di reclusione.

Un colpo importante al traffico di droga nel centro storico

L’operazione, frutto di un’attività investigativa mirata e coordinata, ha permesso non solo di arrestare un latitante da oltre tre anni, ma anche di smantellare una base di approvvigionamento di droga destinata agli spacciatori di strada. Un risultato che conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti a Genova e nel preservare la sicurezza urbana.

La persona arrestata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di presunzione di innocenza.

