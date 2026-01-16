Genova, apre l’ecosportello AMIU in piazza Santa Fede

Nuovo servizio ambientale nel Centro Storico a supporto di residenti e attività

Genova rafforza la rete dei servizi ambientali con l’apertura di un nuovo ecosportello AMIU in piazza Santa Fede. Il presidio entra in funzione a partire da venerdì 16 gennaio e si propone come riferimento operativo per chi vive o lavora nel cuore del Centro Storico, offrendo un accesso diretto ai principali servizi legati alla gestione dei rifiuti urbani.

Orari e modalità di accesso

L’ecosportello è collocato presso l’ingresso del Municipio I Centro Est ed è aperto al pubblico ogni venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. La nuova apertura amplia la disponibilità degli sportelli ambientali sul territorio, rendendo più agevole il contatto tra cittadini e azienda per informazioni e richieste specifiche.

Il ruolo degli ecosportelli AMIU

L’attivazione di un nuovo punto in piazza Santa Fede rientra nella strategia di AMIU volta a rendere i servizi ambientali più vicini e funzionali. Gli ecosportelli rappresentano un canale diretto per ricevere indicazioni sulla corretta raccolta differenziata, segnalare eventuali criticità e ottenere supporto per le diverse esigenze legate alla gestione dei rifiuti domestici e commerciali.

Gli altri sportelli attivi nel Centro Storico

Nel Centro Storico di Genova sono già operativi altri tre ecosportelli ambientali. In via Prè 151r il servizio è disponibile il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio. In via San Giorgio 7r l’apertura è prevista il martedì e il giovedì nelle ore mattutine, mentre in via della Maddalena 25r lo sportello è accessibile il mercoledì pomeriggio. La distribuzione degli orari consente una copertura settimanale articolata sul territorio.

Servizi offerti ai cittadini

Presso gli ecosportelli è possibile ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, richiedere materiale informativo e ottenere chiarimenti sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Gli operatori forniscono inoltre assistenza per l’attivazione di nuove utenze, il rilascio o il rinnovo del badge elettronico per l’accesso agli Ecopunti in caso di smarrimento o furto, oltre alla gestione di servizi su prenotazione e alla raccolta di segnalazioni su eventuali disservizi.