Genova, Ansaldo Energia e Camera di Commercio insieme in sostegno a PMI

Ansaldo Energia e Camera di Commercio di Genova firmano un protocollo d’intesa per lo sviluppo delle PMI.

Il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, hanno sottoscritto il 26 febbraio 2025, nella sala dorata della sede camerale, un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che operano nella filiera del gruppo Ansaldo Energia.

L’accordo, si rivolge sia alle imprese produttrici che a quelle che forniscono servizi collaterali tra cui: trasporto, logistica e consulenze. L’accordo punta a rafforzare la cooperazione tra le realtà imprenditoriali di Genova e del territorio circostante.

L’obiettivo principale dell’intesa è quello di incentivare la creazione di reti tra le imprese appartenenti alla filiera di Ansaldo Energia, molte delle quali hanno sede proprio a Genova, e le altre realtà economiche locali.

Un accordo mirato a consolidare il sistema imprenditoriale, favorendo lo sviluppo di sinergie che permettano alle aziende di crescere in modo integrato e sostenibile.

Il protocollo prevede una serie di attività concrete a supporto della filiera. La formazione di figure professionali strategiche per lo sviluppo dell’ecosistema industriale. La promozione della doppia transizione digitale e ecologica, l’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’incremento delle competenze in cybersicurezza. Inoltre, saranno forniti supporti in ambito di requisiti ESG (ambientali, sociali e di governance) e sostenibilità.

Con una filiera che include oltre 70 aziende, di cui oltre la metà sono piccole e medie imprese, molte genovesi, Ansaldo Energia rappresenta una realtà industriale più importanti del panorama nazionale. Ansaldo Energia ha un organico di circa 3.300 dipendenti diretti e oltre 9.400 posti di lavoro generati indirettamente nella sua supply chain. Antonio Bovetti.

