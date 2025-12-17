Genova, al Teatro Carlo Felice inaugura la mostra fotografica I grandi del balletto classico

Venerdì 19 dicembre 2025 alla Sala Paganini l’apertura della mostra permanente curata da Francesca Camponero, dedicata ai grandi protagonisti della danza

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 19, la Sala Paganini del Teatro Carlo Felice di Genova ospita l’inaugurazione della mostra fotografica permanente “I grandi del balletto classico”, a cura di Francesca Camponero. L’evento si inserisce nel calendario culturale del teatro lirico genovese e rappresenta un omaggio alla storia della danza attraverso immagini di straordinario valore artistico e documentale.

La fotografia come memoria della storia della danza

Le fotografie sono da sempre uno degli strumenti più efficaci per raccontare un’epoca e fissare momenti che diventano patrimonio collettivo. Alcuni scatti sono entrati nell’immaginario comune e sono riconoscibili a colpo d’occhio, altri sono meno noti ma capaci di suscitare la stessa intensità emotiva. Nel caso della danza classica, la fotografia consente di cogliere non solo la perfezione tecnica del gesto, ma anche l’umanità degli artisti, spesso immortalati lontano dalla scena.

I grandi nomi del balletto nelle immagini in bianco e nero

La mostra nasce con l’obiettivo di riproporre la grande danza nella sua dimensione più autentica. Le immagini esposte fanno parte della collezione privata di Francesca Camponero e ritraggono alcuni dei più grandi interpreti del balletto del Novecento. Tutte rigorosamente in bianco e nero, le fotografie spaziano da Rudolf Nureyev a Margot Fonteyn, da Vladimir Vasiliev ed Ekaterina Maximova a Carla Fracci, fino a Roland Petit e alla moglie Zizì. Molti scatti colgono gli artisti fuori scena, in momenti inconsueti e intimi, offrendo uno sguardo originale su figure iconiche della danza internazionale.

La donazione al Teatro Carlo Felice

La Dott.ssa Francesca Camponero ha donato al Teatro Carlo Felice 25 fotografie della sua collezione, esemplari che possono essere considerati a tutti gli effetti pezzi unici. Si tratta di un gesto di grande valore culturale, che arricchisce il patrimonio del teatro e rafforza il legame tra la città di Genova e la storia del balletto classico.

Il legame con il Festival Internazionale del Balletto di Nervi

Molti degli artisti ritratti nelle fotografie hanno partecipato al Festival Internazionale del Balletto, che per anni ha animato le estati genovesi ai Parchi di Nervi. Diverse immagini documentano proprio le serate di quel periodo, restituendo atmosfere e volti di una stagione fondamentale per la diffusione della danza classica a Genova e in Italia.

L’evento inaugurale e la serata di balletto

L’inaugurazione della mostra si svolgerà alla presenza della curatrice Francesca Camponero e del Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Dott. Michele Galli. All’evento di apertura possono partecipare anche gli spettatori in possesso del biglietto per il balletto “Bolero”, in programma la stessa sera alle ore 20.30, creando un ideale collegamento tra l’esposizione fotografica e lo spettacolo dal vivo.

