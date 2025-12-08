Genova, addio a Elio Fossati: morto a 99 anni l’ultimo partigiano della brigata volante Severino

La città saluta Elio “Moro” Fossati, figura simbolo della Resistenza genovese. Le istituzioni: «Se ne va un custode della memoria e un pezzo di storia della Liguria»

Genova perde una delle sue voci più autentiche della memoria resistenziale. All’età di 99 anni è morto Elio Fossati, conosciuto da tutti con il nome di battaglia “Moro”. A darne notizia è la sezione ANPI Michele “Gino” Campanella di Struppa, che ha ricordato come Fossati fosse l’ultimo partigiano della brigata volante Severino iscritto alla sezione, dedicata proprio al suo comandante. La sua figura rappresentava un legame diretto con gli anni più difficili della lotta di Liberazione, un periodo vissuto in prima linea tra le vie e le alture della città.

Le parole del sindaco: “Ha incarnato la memoria viva della città”

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso profondo cordoglio sottolineando il ruolo che Fossati ha avuto come testimone degli ideali fondanti della comunità genovese. «Con la scomparsa di Elio Fossati, Genova perde un uomo che ha incarnato la memoria viva della città, l’ultimo partigiano della brigata volante Severino», ha dichiarato. Salis ha ricordato come “Moro” fosse un riferimento per il racconto della Resistenza urbana, in una città a cui è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo alla Liberazione. La sindaca ha evidenziato l’importanza del suo impegno civile, del legame con le giovani generazioni e della sua capacità di trasmettere il senso di responsabilità e libertà conquistata con sacrificio.

Il cordoglio della Regione Liguria

Anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha voluto ricordare Fossati come una figura decisiva nella storia locale. «Con lui se ne va un pezzo di storia della Resistenza genovese e ligure», ha affermato, sottolineando il valore dell’esempio di “Moro” nel difendere i principi democratici e nel mantenere vivo il ricordo di chi scelse di opporsi alla dittatura durante la Seconda guerra mondiale. Le istituzioni regionali hanno espresso vicinanza alla famiglia, alla comunità di Struppa e a tutti coloro che negli anni hanno visto in Fossati un punto di riferimento umano e storico.

