Genova accende oggi il Natale 2025: a De Ferrari l’albero di luci e spettacolo per le feste

Oggi lunedì 8 dicembre 2025, alle 18, l’accensione in Piazza De Ferrari

Lunedì 8 dicembre alle 18 Genova si prepara a dare il via alle celebrazioni natalizie con l’accensione dell’albero in Piazza De Ferrari, un appuntamento atteso da cittadini e visitatori. Quest’anno non si tratterà di un abete tradizionale, ma di una struttura luminosa alta 16 metri, completamente realizzata con giochi di luce scenografici. La scelta riflette un’attenzione nuova verso la sostenibilità e un desiderio di modernità senza rinunciare alla magia delle festività. L’albero, immagine centrale dell’illuminazione cittadina, sarà accompagnato da un allestimento luminoso su tutti i palazzi che si affacciano sulla piazza, grazie al contributo di IREN, che trasformerà il cuore di Genova in un suggestivo spazio natalizio.

Musica, comunità e dolci tradizioni per l’evento di accensione

L’evento prenderà il via con intrattenimento musicale e cori che riscalderanno l’atmosfera, rendendo l’attesa un momento di condivisione e festa. Previsti interventi del Coro del Liceo Musicale e Coreutico “Sandro Pertini”, del coro “Perfect Life Choir” e del gruppo “People Around” — un programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e chiunque desideri vivere in prima persona l’emozione dell’accensione. Dopo i saluti istituzionali, alle 18 è prevista la cerimonia vera e propria dell’accensione delle luci, che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio a Genova.

Oltre allo spettacolo visivo e sonoro, la serata offrirà momenti conviviali grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio: bevande calde e dolcetti per tutti, in un clima di festa che richiama il calore della comunità e la tradizione delle feste invernali.

Un Natale sostenibile e simbolico: l’albero di luci come nuova tradizione cittadina

La scelta di un albero artificiale e illuminato rappresenta un segnale di attenzione all’ambiente e di innovazione: rinunciare al verde vero per adottare una struttura permanente ed ecocompatibile può diventare un modello per eventi futuri. L’allestimento di Piazza De Ferrari non è solo un gesto estetico, ma un impegno verso una celebrazione del Natale rispettosa del territorio, in linea con una visione moderna della cura urbana e della sostenibilità.

Inoltre, un’illuminazione artistica e scenografica valorizza il centro storico di Genova — invitando residenti e turisti a riscoprire la città sotto una nuova luce, letteralmente. In questo modo l’albero si trasforma in un simbolo collettivo, capace di unire tradizione, innovazione e senso di comunità.

Come partecipare all’accensione e vivere il Natale genovese

Per chi desidera partecipare all’evento, l’appuntamento è fissato alle 18 di lunedì 8 dicembre in Piazza De Ferrari. Il programma prevede musica dal vivo, cori, intrattenimento, ben oltre l’accensione delle luci. I momenti conviviali con bevande calde e dolcetti renderanno la serata adatta a famiglie e gruppi di amici. È un’occasione per immergersi nello spirito natalizio genovese, riscoprire il centro storico in veste festiva e condividere un momento di festa collettiva.

