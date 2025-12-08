Genova accende il Natale: in piazza De Ferrari l’albero da 16 metri illumina la città

Nel giorno dell’Immacolata migliaia di persone hanno celebrato l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del presepe artistico di Palazzo Rosso, simboli delle festività genovesi

Genova ha ufficialmente dato il via alle festività natalizie con il tradizionale appuntamento dell’accensione dell’albero in piazza De Ferrari, che nel giorno dell’Immacolata ha richiamato famiglie e visitatori da tutta la città. L’albero, alto 16 metri, realizzato in materiale riciclato e riciclabile, è decorato con 100 sfere argento e oro e un puntale a stella tridimensionale. A illuminare l’intera piazza ci sono oltre 200.000 led a basso consumo, che hanno trasformato il cuore del centro in un grande spettacolo luminoso. Anche i palazzi storici che si affacciano su De Ferrari si sono accesi grazie alla sponsorizzazione di IREN, regalando un colpo d’occhio scenografico che ha accompagnato il pubblico tra musica, cori e degustazioni organizzate con la Camera di Commercio.

Le parole della sindaca: “Un Natale per tutti, soprattutto per i bambini”

Dal palco della piazza gremita, la sindaca di Genova Silvia Salis ha espresso la sua emozione per il primo Natale del suo mandato. Ha sottolineato il valore simbolico dell’albero e delle luci, pensando a una città che merita “tutta la luce possibile”. Salis ha annunciato anche un’iniziativa dedicata ai più piccoli: dal 17 al 24 dicembre Palazzo Tursi ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, uno spazio pensato come “casa della meraviglia”, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e vivere momenti di festa. La prima cittadina ha poi rivolto un augurio ai genovesi, auspicando per tutti serenità, affetto e fiducia, e un futuro di lavoro e impegno condiviso per la città.

La Regione: “Una festa che abbraccia tutta la Liguria”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha definito l’Immacolata una giornata di festa non solo per Genova ma per l’intero territorio ligure. Ha ricordato come la regione si prepari a un calendario ricco di eventi, concerti e iniziative diffuse da Ponente a Levante, rivolte sia ai residenti sia ai turisti che sceglieranno la Liguria per le vacanze di fine anno. L’auspicio del presidente è che il periodo natalizio porti gioia, condivisione e serenità a tutte le comunità. “Oggi è una giornata di festa per Genova e per tutta la Liguria *- ha detto Bucci – Ci prepariamo ad accogliere un periodo ricco di eventi, concerti e celebrazioni su tutto il territorio, da Ponente a Levante, dedicati non solo a tutti i nostri concittadini ma anche a chi sceglierà la Liguria per trascorrere le vacanze di fine anno: la nostra terra, infatti, è una meta in grado di offrire molto in ogni stagione. L’auspicio, in questa bella giornata che vede piazza De Ferrari accendersi di un’atmosfera natalizia, è che queste festività possano portare serenità, condivisione e gioia a tutti noi”.

Economia e territorio: la Camera di Commercio e le associazioni unite per il Natale

Paola Noli, vicepresidente della Camera di Commercio, ha evidenziato il valore del “fare sistema” come motore di sviluppo. Ha ricordato la recente missione a Monaco, dove insieme al Comune di Genova sono state presentate alla stampa tedesca le eccellenze produttive del territorio. Quest’anno, per la prima volta, Confcommercio e CNA condividono il Mercatale in piazza De Ferrari, mentre Confesercenti mantiene la tradizione in piazza Matteotti e Confartigianato valorizza il centro storico con la “caccia ai tesori delle botteghe”. Un mosaico coordinato che sostiene il commercio locale e promuove il #comprasottocasa.

Il contributo di IREN: “Luce sostenibile per la città”

L’amministratore delegato e direttore generale di IREN, Gianluca Bufo, ha sottolineato come le luminarie natalizie rappresentino un gesto di concreta vicinanza alla città e una testimonianza dell’impegno del gruppo verso soluzioni energetiche sostenibili. L’utilizzo di illuminazioni a basso consumo e pratiche ispirate all’economia circolare permette di ridurre l’impatto ambientale, restituendo valore ai territori in cui l’azienda opera. Per IREN, partecipare alle festività significa contribuire a un momento di comunità con uno sguardo costante al futuro.

Il presepe artistico di Palazzo Rosso apre ufficialmente le festività

Prima della cerimonia in piazza, l’attenzione si è spostata su via Garibaldi, dove è stato inaugurato il presepe artistico di Palazzo Rosso, uno dei gioielli delle collezioni civiche presepiali. Alla presenza della sindaca Silvia Salis, della presidente del Municipio I Simona Cosso e con la benedizione dell’arcivescovo Marco Tasca, il presepe è stato presentato al pubblico e rimarrà illuminato ogni notte per tutto il periodo festivo.

L’allestimento è stato realizzato con il contributo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e presenta figure della Sacra Famiglia, pastori e nobili, molte delle quali attribuite a Pasquale Navone, uno dei protagonisti della scuola presepiale settecentesca formatosi nella bottega del Maragliano. Le statuine, in legno intagliato e dipinto con abiti in stoffa, provengono dalle collezioni civiche, in particolare dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, e richiamano scene di vita quotidiana tratte da stampe seicentesche e settecentesche di Antonio Giolfi e del fiammingo Cornelis de Wael.

Le parole di Salis e la benedizione dell’arcivescovo Tasca

Durante l’inaugurazione, la sindaca Salis ha sottolineato il valore culturale e identitario del presepe, definendolo un dono alla città e un simbolo della tradizione artigiana genovese che continua a rinnovarsi. L’arcivescovo Marco Tasca ha ricordato il significato spirituale del presepe, collegandolo alla prima rappresentazione della Natività realizzata da San Francesco a Greccio ottocento anni fa. Un messaggio di pace e speranza che il presepe, nelle chiese, nelle case e negli spazi pubblici, continua a portare fino ad oggi.

