Genova, 7 ottobre: sospetto pacco bomba alla Sinagoga. Fatto brillare dalla Polizia

Momenti di tensione intorno alle 10 di oggi nei pressi della Sinagoga di Genova in via Bertora, all’incrocio con via Assarotti, dove un pacco sospetto è stato segnalato dai cittadini.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato un sospetto pacco bomba appoggiato su una colonnina per la telefonia mobile e hanno contattato il 113.

La zona, già presidiata H24 dai militari dell’Esercito Italiano, è stata immediatamente isolata e chiusa al traffico e ai pedoni in attesa dell’intervento del nucleo artificieri della Polizia di Stato.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 in via precauzionale.

La Polizia ha disposto la chiusura di via Bertora e via Assarotti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, e ha fatto abbassare le saracinesche dei negozi della zona per ragioni di sicurezza. Il traffico veicolare in Centro città è andato in tilt.

Dopo i rilievi, gli artificieri della Polizia hanno fatto brillare il pacco che all’interno conteneva della carta e l’allarme è rientrato.

L’intervento si è concluso senza conseguenze.

L’episodio ha suscitato particolare apprensione perché avvenuto nel giorno dell’anniversario della strage del 7 ottobre 2023 compiuta da Hamas in Israele, in cui persero la vita circa 1.200 persone, per la maggior parte civili, e furono presi 250 ostaggi.

Il contesto di tensione e gli “obiettivi sensibili”

Il blitz attentatorio alla sinagoga avviene in una giornata già carica di tensioni e controlli straordinari su “obiettivi sensibili” cittadini, in particolare luoghi legati alla comunità ebraica o simboli religiosi.

La sinagoga di Genova, costruita nel 1935, è uno dei luoghi simbolo della comunità ebraica locale e ospita anche il Museo Ebraico all’ultimo piano.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube