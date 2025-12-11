Genova, 33enne destinatario di ordine di carcerazione arrestato in una casa abbandonata in via Celesia

La Polizia individua in uno stabile degradato un uomo colpito da custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio

La Polizia di Genova ha arrestato un uomo di 33 anni, di nazionalità algerina, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova lo scorso venerdì. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una pattuglia dell’UPGSP ha effettuato un controllo mirato in via Celesia, un’area dove sono presenti alcune abitazioni abbandonate spesso utilizzate come rifugio da persone coinvolte in attività illecite. Durante la verifica, gli agenti hanno trovato il 33enne addormentato su un giaciglio improvvisato all’interno di uno di questi locali.

Il controllo rientra nelle azioni ordinarie di monitoraggio del territorio svolte dalla Polizia per contrastare situazioni di degrado urbano e individuare eventuali soggetti ricercati. L’identificazione dell’uomo ha confermato la sua posizione irregolare e la presenza di un ordine di carcerazione in corso.

Il provvedimento del Tribunale e il trasferimento a Marassi

Secondo quanto accertato dagli agenti, l’ordine di carcerazione era stato disposto a seguito dell’aggravamento del divieto di dimora nel Comune di Genova, una misura applicata per reati contro il patrimonio che l’uomo avrebbe violato. Una volta fermato, il 33enne è stato accompagnato al carcere di Marassi per l’esecuzione del provvedimento.

Come previsto dalla legge, rimane salva la presunzione d’innocenza fino alla sentenza definitiva.

