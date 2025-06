Genova, 20enne denunciato per furto e ricettazione di smartphone: indagini in corso

Giovane senza fissa dimora identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

Genova – Un ragazzo di 20 anni, di nazionalità francese e senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso e ricettazione. Il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato Cornigliano dopo essere stato riconosciuto in zona Sampierdarena grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il furto in via Cornigliano: rubato uno smartphone a una cittadina

Lo scorso martedì una donna si era presentata presso il Commissariato di Cornigliano per denunciare il furto del proprio cellulare. Il fatto era avvenuto in via Cornigliano, dove un giovane e una ragazza le avevano sottratto il telefono per poi dileguarsi in direzione della stazione ferroviaria.

Le forze dell’ordine, analizzando i filmati delle videocamere della zona, sono riuscite a ricostruire l’episodio, ottenendo immagini nitide dei due responsabili, poi utilizzate per il riconoscimento.

Fermato a Sampierdarena con un altro cellulare rubato

Ieri sera, una volante della Polizia ha intercettato il giovane in via Sampierdarena. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto ad accertamenti: non era più in possesso del cellulare rubato martedì, ma portava con sé un altro smartphone, del quale non conosceva il codice di sblocco.

Gli approfondimenti degli agenti hanno rivelato che il dispositivo era stato rubato mercoledì scorso alla stazione di Genova Brignole. Il telefono è stato quindi restituito al legittimo proprietario, mentre il 20enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, con la consueta presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Proseguono le indagini: si cerca la complice e il secondo telefono

Le indagini della Polizia proseguono per risalire all’identità della ragazza coinvolta nel furto avvenuto in via Cornigliano e per recuperare lo smartphone rubato alla prima vittima.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare eventuali informazioni utili e a prestare sempre attenzione in caso di furto o smarrimento di dispositivi mobili, denunciando tempestivamente i fatti per agevolare le operazioni di recupero.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube