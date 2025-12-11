Genova, 19enne arrestato per droga: sequestrato un etto di hashish in via Maritano

Il giovane è stato fermato durante un controllo di routine: in casa nascondeva hashish e materiale per il confezionamento

La Polizia di Genova ha arrestato un ragazzo di 19 anni residente in città con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto in via Maritano, nel quartiere del Righi, durante un controllo ordinario da parte di una pattuglia dell’UPGSP impegnata nelle attività quotidiane di monitoraggio del territorio. Alla richiesta degli agenti, il giovane ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro di stupefacente, sostenendo si trattasse di droga destinata al consumo personale. Tuttavia, il suo evidente nervosismo e alcune contraddizioni fornite durante le domande di rito hanno insospettito gli operatori, soprattutto alla luce dei suoi precedenti specifici.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di un etto di hashish

I poliziotti hanno quindi proceduto a una perquisizione nell’abitazione del 19enne, che ha confermato i sospetti. All’interno di un armadio è stato rinvenuto un pacchetto contenente circa un etto di derivati della cannabis, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutti gli elementi ritrovati sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento giudiziario nelle ore successive

Il giovane verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi, come previsto dalla normativa per i casi di flagranza. Resta valida la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

