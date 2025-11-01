Genoa: Vieira lascia, squadra affidata a Murgita con Criscito

Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa

Il Genoa CFC ha ufficializzato la fine del rapporto con Patrick Vieira, che non è più l’allenatore della Prima Squadra rossoblù. La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale della società, segna un cambio importante nella guida tecnica del club.

Il comunicato diffuso dal Genoa sottolinea la gratitudine nei confronti del tecnico francese e del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo trascorso alla guida del gruppo. La società ha inoltre rivolto a Vieira i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera professionale.

La panchina affidata a Roberto Murgita e Domenico Criscito

Dopo la separazione da Vieira, la società ha reso noto che la guida tecnica del Genoa è stata affidata ad interim a Roberto Murgita, già figura di riferimento nello staff tecnico, coadiuvato da Domenico Criscito, ex capitano e simbolo della squadra.

Il tandem Murgita–Criscito avrà il compito di garantire continuità nel lavoro e di gestire le prossime partite in attesa delle decisioni definitive sul futuro allenatore. L’obiettivo immediato è mantenere compattezza e concentrazione all’interno del gruppo, in una fase delicata della stagione.

Il ringraziamento del club e lo sguardo al futuro

Il Genoa, attraverso i suoi canali ufficiali, ha voluto ribadire l’importanza del contributo di Vieira e del suo staff, sottolineando come il loro operato sia stato sempre improntato a impegno e professionalità.

L’attenzione della società ora è rivolta al futuro: la dirigenza sta valutando le opzioni per individuare il profilo più adatto a guidare la squadra nella seconda parte di stagione. Nel frattempo, il club invita tifosi e sostenitori a restare uniti e a continuare a sostenere i colori rossoblù con la passione che da sempre contraddistingue il popolo genoano.