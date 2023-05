Genoa, una stagione da favola ed un’estate di sogni

Stagione da film per il Genoa. Manco a scriverla poteva venire fuori una sceneggiatura così. 356 giorni dopo la caduta. E il finale lascia una scia luminosa.

Ci sarà tempo per risvegliare il sogno poi tra i guanciali della realtà. Una felicità che pompa nel sangue. Troppo bello. Dopo la serata dei festeggiamenti – non finirà presto l’estate sotto le stelle, alle porte le celebrazioni per il 130° compleanno -, c’è stato il rompete le righe per la squadra. Per ognuno prosecuzione dell’attività nei tempi e modi indicati. I convalescenti proseguono l’iter da tabelle. Spiccioli di vacanze per chi attende la convocazione, per le partite delle nazionali a giugno. Una stagione da film. Il festival della gioia.