Genoa, ultimo atto a Bologna (sabato ore 18). Possibile debutto dal primo minuto di Venturino. Tra i pali Siegriest?

A Bologna, sabato alle ore 18.00, termina la positiva cavalcata del Genoa nel campionato di serie A 2024-25.

Il Grifone è ormai da un paio di mesi salvo, con largo anticipo rispetto al previsto, e mister Vieira – sempre più vicino alla riconferma – sta da qualche partita sperimentando e provando gli atleti che ha a disposizione per il futuro.

Quindi, anche a Bologna formazione molto sperimentale, con il giovane Venturino (nella foto) che al 90% partirà per la prima volta titolare dal primo minuto.

Tra i pali probabile trovare Siegriest, mentre In difesa, assente Vasquez per infortunio, giocherà quasi sicuramente Otoa (foto nel titolo), con accanto Bani. Sulle fasce agiranno Sabelli e Martin, anche se qualche possibilità di giocare l’ha Ahanor proprio al posto dello spagnolo, quest’ultimo autore di un campionato super.

In mezzo al campo ci sarà sicuramente Capitan Badelj, all’ultima gara in rossoblu prima del ritorno in patria, dopo aver giocato con il Grifone 154 partite. Vicino a Milan ci sarà Masini, con Frendrup con ogni probabilità lasciato in panca, dopo un campionato positivo e tiratissimo.

In avanti accanto a Pinamonti ci sarà Venturino, con in appoggio Norton Cuffy e Vitinha. Ma ci potrebbe essere anche l’impiego di Thorsby. In panchina anche De Winter.

Insomma tante varianti con Vieira che non ha fatto trapelare nulla nella conferenza stampa pre gara.

Ecco quindi le possibili formazioni:

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro – Allenatore Italiano

Genoa (4-2-3-1) – Siegriest; Sabelli, Otoa, Bani, Martin; Badelj, Masini; Norton-Cuffy, Venturino, Vitinha; Pinamonti – Allenatore Vieira

FRANCO RICCIARDI

(le foto sono di TanoPress/Genoa CFC che ringraziamo)