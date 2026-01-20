Genoa ufficializza Bijlow: portiere dal Feyenoord fino a giugno

Dopo il rifiuto per Bento, il club ligure ingaggia il portiere olandese classe 1998 con contratto breve e opzione di rinnovo

Il Genoa ha completato rapidamente l’acquisto del portiere Justin Bijlow dal Feyenoord. Il classe 1998 ha già sostenuto le visite mediche e firmerà un contratto fino a giugno, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori tre stagioni. La scelta del club arriva a seguito del clamoroso rifiuto di Bento, candidato iniziale per il ruolo tra i pali.

Carriera e palmarès di Bijlow

Nato a Rotterdam il 22/01/1998, Bijlow è cresciuto a livello calcistico proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, compiendo un’articolata trafila nelle nazionali giovanili fino a debuttare nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 che per l’Europeo 2024.

Prospettive di mercato per il Genoa

Oltre al rinforzo tra i pali, la società ligure sta valutando l’ingaggio di un trequartista giovane. Tra i nomi in orbita spicca quello di Tommaso Baldanzi, 22enne della Roma, che potrebbe dare maggior imprevedibilità al reparto offensivo del Genoa.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube