Genoa-Udinese, Juric: meritavamo di vincere

È molto soddisfatto Ivan Juric nel commentare il pari contro l’Udinese al Ferraris.

“Ottimo pareggio anche se avremmo potuto portare a casa la vittoria. La coppia Piatek-Kouamé ha collaborato bene, si trovano bene e si intendono alla perfezione Hanno creando parecchi grattacapi nella difesa dell’Udinese”.

”Nella prima frazione abbiamo creato tanto ma non abbiamo chiuso il match, abbiamo tanti giovani che devono crescere e maturare per poter portare a casa successi in sfide come queste dipende da noi riuscire a fargli migliorare. Romero ne è stato l’esempio: ha fatto un gol e una gran prestazione, poi è stato ingenuo”.

