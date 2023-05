Genoa, tutto esaurito per l’ultima gara contro il Bari

Non è finito l’entusiasmo dei tifosi del Genoa dopo la promozione in Serie A ottenuta contro l’Ascoli.

Prevendita da record per l’ultima in casa del Genoa contro il Bari. In poche ore sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per i tifosi rossoblu. La prevendita è partita questa mattina alle 10 ma poco fa non era più possibile acquistare altri ticket.

Ticketone, inoltre, per alcune ore è andato in tilt proprio a causa della grande richiesta da parte dei tifosi. A questo punto, bisognerà aspettare e vedere cosa faranno i tifosi del Bari: qualora le richieste degli ospiti dovessero essere basse, si potrebbe valutare l’apertura ai genoani anche del settore solitamente dedicato alle tifoserie ospiti.